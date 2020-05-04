Головна Новини
4 травня • оновлено в 23:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дощі та грози знову накриють Україну: синоптикиня дала мокрий прогноз. Карта

8.1т
Читати матеріал російською

В більшості регіонів України у вівторок, 5 травня, очікуються дощі з грозами, під час яких також можливе шквалисте посилення вітру й навіть град.

Ймовірність гроз значно зменшиться тільки у західній частині країни, оминуть блискавки й смугу Рівненщина – Хмельниччина – Вінниччина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, значна частина центральних областей країни, більшість півночі, південна частина та східні області у вівторок "гримітимуть".

Дощі та грози знову накриють Україну: синоптикиня дала мокрий прогноз

"Циклон із центром над Сумщиною у покрутиться на всі боки", – зазначила синоптикиня, попередивши про грози й град.

Водночас температура повітря завтра побуде комфортною, вдень у більшості областей України очікується +17… +22, на заході свіжіше – до +12… +17 градусів.

Тоді як особливо холодно найближчим часом буде в західних областях у нічні години, в межах +3… +7 градусів, у горах до заморозків.

Карта погоди в Україні 5 травня

Карта погоди в Україні 5 травня

Facebook/Наталія Діденко

За словами Діденко, це західне похолодання пошириться впродовж тижня всією Україною. Періодичні дощі залишаться на значній частині території, а в Карпатах, внаслідок зниження температури повітря до заморозків, можливий сніг, який вже спостерігався напередодні.

Тоді як у Києві 5 квітня очікується короткочасний дощ, можлива гроза з поривчастим вітром.

Температура повітря вночі – до +10, вдень потепліє до +17… +18 градусів. Надалі волога погода у столиці втримається, але відчутно похолодає.

Карта погоди в Україні 5 травня

Карта погоди в Україні 5 травня

Facebook/Наталія Діденко

"Припинення опадів та підвищення температури повітря у Києві припаде на 9-10 травня. Тому, поки міські мери й владні немери розбираються, що відкривати, а що залишати під забороною, ми не забуваємо на вулицю брати парасолі, дихаємо очищеним повітрям, стежимо за радарами, вимочуємо у воді від нітратів огірки та зелень, садимо на балкон нові калачики й петунію, захищаємо рукавичками результати підпільного манікюру, словом, живемо своїм природнім нормальним життям", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах у понеділок, 4 травня, розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода синоптик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
78
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги