Дощі та грози знову накриють Україну: синоптикиня дала мокрий прогноз. Карта

В більшості регіонів України у вівторок, 5 травня, очікуються дощі з грозами, під час яких також можливе шквалисте посилення вітру й навіть град.

Ймовірність гроз значно зменшиться тільки у західній частині країни, оминуть блискавки й смугу Рівненщина – Хмельниччина – Вінниччина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, значна частина центральних областей країни, більшість півночі, південна частина та східні області у вівторок "гримітимуть".

"Циклон із центром над Сумщиною у покрутиться на всі боки", – зазначила синоптикиня, попередивши про грози й град.

Водночас температура повітря завтра побуде комфортною, вдень у більшості областей України очікується +17… +22, на заході свіжіше – до +12… +17 градусів.

Тоді як особливо холодно найближчим часом буде в західних областях у нічні години, в межах +3… +7 градусів, у горах до заморозків.

Карта погоди в Україні 5 травня Facebook/Наталія Діденко

За словами Діденко, це західне похолодання пошириться впродовж тижня всією Україною. Періодичні дощі залишаться на значній частині території, а в Карпатах, внаслідок зниження температури повітря до заморозків, можливий сніг, який вже спостерігався напередодні.

Тоді як у Києві 5 квітня очікується короткочасний дощ, можлива гроза з поривчастим вітром.

Температура повітря вночі – до +10, вдень потепліє до +17… +18 градусів. Надалі волога погода у столиці втримається, але відчутно похолодає.

Карта погоди в Україні 5 травня Facebook/Наталія Діденко

"Припинення опадів та підвищення температури повітря у Києві припаде на 9-10 травня. Тому, поки міські мери й владні немери розбираються, що відкривати, а що залишати під забороною, ми не забуваємо на вулицю брати парасолі, дихаємо очищеним повітрям, стежимо за радарами, вимочуємо у воді від нітратів огірки та зелень, садимо на балкон нові калачики й петунію, захищаємо рукавичками результати підпільного манікюру, словом, живемо своїм природнім нормальним життям", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах у понеділок, 4 травня, розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.

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