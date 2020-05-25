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25 травня • оновлено в 13:59
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Дощі та грози знову накриють Україну: синоптики дали свіжий прогноз на 26 травня

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У вівторок, 26 травня, Україну продовжить заливати дощами, які очікуються навіть із грозами.

Водночас температура повітря трохи підвищиться. Такий прогноз погоди дає Укргідрометцентр.

  • У всіх областях країни пройдуть грозові дощі.

  • Вдень на півдні та в Закарпатській області повітря прогріється до +20 градусів.

  • Вітер очікується північний і південно-східний 5-10 м/с.

26 травня Україну продовжить заливати дощами з грозами

26 травня Україну продовжить заливати дощами з грозами

За даними синоптиків, у вівторок на заході вночі буде без опадів, а стовпчики термометрів показуватимуть +5… +9 градусів. Удень же йтимуть дощі з грозами, повітря прогріється до +14... +16. Тоді як максимальна температура повітря становитиме +20 градусів в Закарпатській області.

На сході уночі очікується трохи тепліше – температура триматиметься на рівні від +8 до +11, однак вдень підніметься максимум до +16 градусів. Опади теж передбачаються з грозами.

Погода в Україні 26 травня

Погода в Україні 26 травня

meteo.gov.ua

На півдні дощі йтимуть іще з ночі, які там будуть теплішими, ніж в інших областях, – до +9… 12 градусів. Мокро буде й удень, але повітря прогріється до +15… +17, а на Миколаївщині та в Криму очікується і 20 градусів тепла.

Погода в Києві 26 травня

Погода в Києві 26 травня

meteo.gov.ua

На півночі й у центрі країни дощитиме вночі та вдень. Температура триматиметься на рівні від +6 до +11 градусів уночі й +14… +16 вдень. Лише на Київщині, Чернігівщині й Сумщині буде холодніше – в межах +13… +15 градусів.

Крім цього, в Києві хмарна погода триматиметься увесь день. Вранішній дощ посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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