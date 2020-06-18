Дощі та град: на Україну насувається нова хвиля шторму

Суспільство 09:29, 18.06.2020 Оновлено: 10:07, 18.06.2020

У четвер, 18 червня, вдень на більшій частині території України синоптики спрогнозували погіршання погоди, оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікуються грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с.

Синоптики попередили про І рівень небезпечності, жовтий.

Також 18 червня у східних, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.

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