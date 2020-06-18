Дощі та град: на Україну насувається нова хвиля шторму
У четвер, 18 червня, вдень на більшій частині території України синоптики спрогнозували погіршання погоди, оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Укргідрометцентр, очікуються грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с.
Синоптики попередили про І рівень небезпечності, жовтий.
Також 18 червня у східних, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.