Дощі та град: на Україну насувається нова хвиля шторму

У четвер, 18 червня, вдень на більшій частині території України синоптики спрогнозували погіршення погоди, оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікуються грози, в окремих районах, крім північно-східних та східних областей, град та шквали 15-20 м/с.

Синоптики попередили про І рівень небезпечності, жовтий.

Також 18 червня у східних, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.