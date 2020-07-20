Дощі та +33: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди по Україні на вівторок

Гліб Іванов Суспільство 12:38, 20.07.2020 Оновлено: 13:03, 20.07.2020

Погода в Україні у вівторок, 21 липня, буде дощовою: найбільше опадів передбачається у західних і північних областях. При цьому температура повітря прогріється до +33 градусів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, дощі накриють південь, міста Дніпро та Кропивницький ще ввечері 20 липня. Водночас 21 липня схід, південь і більшість центру України належатимуть сухій повітряній масі.

Прогноз погоди на 21 липня
Telegram/Погода від Наталки Діденко

Вітер передбачається північно-західний, невеликий або помірний.

Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +25...+30 градусів, на півдні місцями досягне +30...+33 градусів, у західних областях буде нижчою, +22...+27 градусів.

У Києві вівторок закрутить грозовими хмарами, очікується періодично дощ із грозою та поривчатим вітром під час грози. Температура у столиці протягом дня вівторка +27...+28 градусів.

Прогноз погоди на 21 липня
Telegram / Погода від Наталки Діденко
Прогноз погоди на 21 липня
Telegram / Погода від Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбаль заявив, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.

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