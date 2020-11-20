Дощі, сніг і ожеледиця: з'явився прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні в суботу та неділю, 21-22 листопада, буде холодною, з опадами, дощами і мокрим снігом.

Як повідомила в Telegram синоптикиня Наталія Діденко, очікуються тумани та ожеледиця.

Найближчої ночі дощі і мокрий сніг прогнозують на півночі і в центрі країни, вдень 21 листопада волога маса переміститься на схід і північний схід.

У ніч на 22 листопада погода ускладниться в східних, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях – піде невеликий сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Вдень опади припиняться.

На решті території без істотних опадів.

У неділю на сході і півночі може розгулятися сильний вітер.

Вдень температура повітря по країні на вихідних буде коливатися від 0 до 5 тепла, на сході до 2 морозу. Вночі від 3 тепла до 3 морозу, на сході до -6.

У Києві 21-22 листопада істотні опади малоймовірні. У неділю посилитися вітер. Вночі очікується від 1 тепла до 1 морозу, вдень +2 +3.

Карта погоди на вихідні, 21-22 листопада.

Telegram Наталії Діденко.

Telegram Наталії Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика, погода до кінця листопада тричі буде "мінусовою", але очікуються і два періоди потепління.