Дощі припиняться: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

В Україні у вівторок, 8 жовтня, буде переважно сухо, однак похолодання ніхто не скасовував.

Так, дощі очікуються лише у східній частині країни. Вітер південно-західний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, передає Укргідрометцентр.

Вночі заморозки у повітрі 0-5°, у східних, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°; температура повітря удень 7-12° тепла.

Осінь в Україні Ілюстрація

У Києві на 8 жовтня прогнозується погода без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже в неділю, 13 жовтня, в Україні очікується різке потепління. Температура знову підніметься до +22 градусів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!