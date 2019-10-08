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8 жовтня • оновлено в 13:41
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Дощі припиняться: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

18т Читати матеріал російською

В Україні у вівторок, 8 жовтня, буде переважно сухо, однак похолодання ніхто не скасовував.

Так, дощі очікуються лише у східній частині країни. Вітер південно-західний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, передає Укргідрометцентр.

Вночі заморозки у повітрі 0-5°, у східних, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°; температура повітря удень 7-12° тепла.

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Дощі і заморозки: прогноз погоди в Україні на 8 жовтня від ObozTV

Осінь в Україні

Осінь в Україні

Ілюстрація

У Києві на 8 жовтня прогнозується погода без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.

Дощі припиняться: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже в неділю, 13 жовтня, в Україні очікується різке потепління. Температура знову підніметься до +22 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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