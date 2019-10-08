Дощі припиняться: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

В Україні у вівторок, 8 жовтня, буде переважно сухо, однак похолодання ніхто не скасовував.
Так, дощі очікуються лише у східній частині країни. Вітер південно-західний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, передає Укргідрометцентр.
Вночі заморозки у повітрі 0-5°, у східних, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°; температура повітря удень 7-12° тепла.
Осінь в Україні
Ілюстрація
У Києві на 8 жовтня прогнозується погода без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, уже в неділю, 13 жовтня, в Україні очікується різке потепління. Температура знову підніметься до +22 градусів.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".