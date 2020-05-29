Погода в Україні в п'ятницю, 29 травня, буде дощовою і з грозами в усіх регіонах. Крім того, на заході очікується похолодання, а на сході – майже літнє тепло.

У більшій частині областей температура повітря вдень складе +17...+19 градусів, а вночі – +10...+14, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

На заході країни дощі та грози очікуються всюди. Стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище +14...+17, а вночі – +9...+11. Трохи тепліше буде лише на Закарпатті – +16...+18 вдень.

Погода в Україні "Слово і діло"

На півночі та в центрі у п'ятницю також прогнозується грозова погода. Вдень температура встановиться на рівні +17...+19 градусів, а вночі – +10...+12.

На сході погода обіцяє бути майже літньою, незважаючи на дощі та грози. Вдень у цих областях стовпчики термометрів піднімуться до +23...+25, а вночі – до +12...+14 вночі.

Погода в Україні 29 травня Сайт Укргідрометцентру

Що стосується півдня, то його теж заллють дощі, але буде помірно тепло: близько +19...+21 вдень і +10...+12 вночі.

У Києві, як і в інших містах України, останній робочий день тижня буде дощовим. Вдень слід очікувати +17...+19 тепла, вночі – +10...+12.

Погода в Києві 29 травня Сайт Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко пояснила, що погіршення погоди в Україні пов'язане з тим, що країну продовжує накривати циклон, який розпочався 27 травня. Він несе атмосферний вихор з повітряним потоком проти годинникової стрілки.