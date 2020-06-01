Дощі покинуть частину України: Укргідрометцентр назвав "сухі" області

У вівторок, 2 червня, дощі очікуються в західних, північних і східних областях. У центрі і на півдні має бути сухо.

Про це сказано в повідомленні Українського гідрометцентру.

Так, в західних регіонах похолоднішає, очікується від 10 до 14 градусів тепла. У Житомирській та Вінницькій областях, де також пройдуть опади, буде від 11 до 13 градусів вище нуля.

Ще дощі охоплять Київську, Чернігівську, Харківську, Донецьку та Луганську області.

Однак на сході, півдні і в центрі України буде трохи тепліше: від 15 до 20 градусів.

Погода в Україні у вівторок, 2 червня meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. Саме починаючи з п'ятниці літня погода повернеться майже в усі регіони України.