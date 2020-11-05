Дощі підуть, почнуться заморозки: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю

Погода в Україні в п'ятницю, 6 листопада, буде сухою і хмарною з проясненнями.

За даними Українського гідрометцентру, вітер в країні очікується північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла, вдень + 5 + 10. На Закарпатті та в південних областях до 12 градусів.

При цьому в Карпатах вночі прогнозуються заморозки до -2, вдень від 2 до 7 тепла.

У Києві в п'ятницю сухо, вночі від 3 до 5 тепла, вдень +7+9.

Прогноз погоди на 6 листопада. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи із середи, 11 листопада, до України прийдуть перші справжні морози.