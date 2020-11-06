Дощі підуть, почнуться заморозки: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю
Максимальна температура повітря досягне 12 тепла
Мінімальна опуститься до 2 морозу
Погода в Україні в п'ятницю, 6 листопада, буде сухою і хмарною з проясненнями.
За даними Українського гідрометцентру, вітер в країні очікується північно-західний 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла, вдень + 5 + 10. На Закарпатті та в південних областях до 12 градусів.
При цьому в Карпатах вночі прогнозуються заморозки до -2, вдень від 2 до 7 тепла.
У Києві в п'ятницю сухо, вночі від 3 до 5 тепла, вдень +7+9.
Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи із середи, 11 листопада, до України прийдуть перші справжні морози.