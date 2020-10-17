Дощі підуть, але буде холодно: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У неділю, 18 жовтня, в Україні очікується суха погода. При цьому температура повітря в західних і північних областях буде низькою, +8 +12 градусів, на решті території України вдень – від +13 до +20 градусів.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, циклон, який приніс з собою дощі, вже пішов з нашої країни.

"Неділя практично повсюди буде без опадів, хіба що подекуди затримаються якісь локальні осередки на Заході, Півночі та в Центрі", – уточнила синоптик.

За її даними, в західних і північних областях України, а також у Вінницькій області буде холодно – від +8 до +12 градусів. На решті території України вдень очікується +13 +17, у південних областях – від +15 до +20 градусів.

Циклон, який приніс з собою дощі, вже залишив Україну Facebook Наталії Діденко

У Києві 18 жовтня очікується холодна погода, температура повітря вдень складе близько +9 градусів. Опади малоймовірні.

"Можна трохи провітритися перед найближчими робочими днями, які обіцяють бути холодними. Трохи потеплішає в другій половині наступного тижня", – спрогнозувала Діденко.

18 жовтня в Україні очікується суха погода Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.