Дощі перемістяться на північ: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю
Погода в п'ятницю, 21 серпня, буде спекотною, місцями до +35. Водночас у деяких регіонах очікуються опади.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, короткочасні дощі і грози будуть у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях. На решті території сухо.
Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі – північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря по країні вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів, вдень +24+29.
У південних і більшості центральних областей від 30 до 35 градусів.
У Києві в п'ятницю вдень 27-29 тепла, вночі від 17 до 19 градусів. Очікуються дощі з грозами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на майбутніх вихідних 30-градусна спека зміниться невеликим похолоданням, місцями пройдуть дощі.