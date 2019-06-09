Дощі не закінчаться? Синоптики дали сумний прогноз по Україні

В Україні в неділю, 9 червня, більшу частину території України накриють грозові дощі. Сухо буде тільки в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

На заході очікуються сильні дощі з грозами, вдень повітря прогріється до +25 градусів. На сході температура вдень +28 ... + 30 градусів. У центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 25-30 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних областях очікуються дощі з грозами, температура вдень 25-30 градусів вище нуля. На півдні також пройдуть дощі з грозами. Температура вдень до +30.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві 9 червня прогнозуються дощі з грозами, температура повітря вдень від +27 до +29.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкргідрометеоНІІ НАН України Вазіра Мартазінова заявила, що в Україні перший місяць літа червня почнеться дощами, а справжнє тепло прийде лише через тиждень після закінчення весни.

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