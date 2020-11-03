Дощі не врятували водойми Криму, Аксьонов заявив про "готовність до гіршого"
Через незначні запаси води навколо Сімферополя навіть після дощів графік її подачі населенню збережеться ще на рік.
Про це повідомив так званий глава Криму Сергій Аксьонов на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання. Він заявив, що влада "готова до гіршого".
Крім того, він зазначив, що додаткових запасів води поблизу окупованого Сімферополя немає.
"Багато там розповідають про мільйони кубометрів води навколо Сімферополя, а коли доходить справа до того, що покажіть, де, то все, виявляється зовсім не так", – сказав Аксьонов.
За даними місцевого Гідрометцентру, опади, що випали в минулому місяці, не поліпшили ситуацію з водопостачанням.
"Приплив води до водосховищ природного стоку був незначним і склав: Білогорське – 0.587 млн куб.м, Сімферопольське – 0.347 млн куб.м, Щасливе – 0.112 млн куб.м, Чорноріченське – 0.0, Партизанське – 0.0", – сказано в повідомленні.
Також синоптики відзначили, що тривало інтенсивне спрацювання запасів, води, що залишилася у водосховищах природного стоку. Сумарний запас рідини в них до початку листопада склав 43,829 млн.куб.м, що на 8,611 млн.куб.м менше, ніж місяць тому.
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