Дощі не припиняться: синоптик зробив прогноз на другу декаду червня

Суспільство 11:55, 18.06.2020 Оновлено: 12:20, 18.06.2020

Друга декада червня в Україні закінчиться дощами, опади будуть різної інтенсивності.

Як розповів "Фактам" народний синоптик Володимир Деркач, у цей період буде спостерігатися зниження температури, після чого посиляться дощі зі шквалами та градом.

"До кінця другої десятиденки червня опади зменшаться, а температура почне поступово зростати", – зазначив він.

За словами Деркача, у третій декаді місяця потеплішає, дощі практично припиняться. Далі буде тепло, але не жарко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода 18 червня буде дощовою майже на всій території України – очікуються короткочасні дощі, грози, локальні шквали і град.

Вдень у країні оголошено штормове попередження.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Чому Зайцева засмагає без роботи й до чого тут "ініціативні рецидивістки". Як відбуває покарання винуватиця смертельної ДТП

Проти Медведчука й ОПЗЖ відкрили провадження щодо держзради за візит до Путіна

Що чекає українців на дворічному карантині: Кабмін озвучив докладний план

Зеленський доручив підвищити медикам зарплати: коли та на скільки

Стояла навколішках і благала: на Закарпатті поліцейська жорстоко побила дівчину. Ексклюзив