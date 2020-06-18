Дощі не припиняться: синоптик зробив прогноз на другу декаду червня

Друга декада червня в Україні закінчиться дощами, опади будуть різної інтенсивності.

Як розповів "Фактам" народний синоптик Володимир Деркач, у цей період буде спостерігатися зниження температури, після чого посиляться дощі зі шквалами та градом.

"До кінця другої десятиденки червня опади зменшаться, а температура почне поступово зростати", – зазначив він.

За словами Деркача, у третій декаді місяця потеплішає, дощі практично припиняться. Далі буде тепло, але не жарко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода 18 червня буде дощовою майже на всій території України – очікуються короткочасні дощі, грози, локальні шквали і град.

Вдень у країні оголошено штормове попередження.