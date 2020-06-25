Дощі на заході продовжаться: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди по Україні

Погода в Україні у п'ятницю, 26 червня, буде у більшості областей сухою та сонячною.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, на противагу дощовому циклону, який охопив Україну, прийде циклон на ім‘я Utz.

Однак, дощова погода ще переважатиме на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях.

Температура повітря підніметься до +26..+32 градусів, на заході буде +24..+28 градусів.

У Києві у п'ятницу переважно без опадів, +28..+30 градусів.

Водночас синоптикиня додала, що повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки не очікується.

Погода в Україні / Facebook Наталки Діденко

Погода в Україні / Facebook Наталки Діденко

Погода в Україні / Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак часом високі температури будуть перериватися хвилями холоду.