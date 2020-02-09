Дощі й -17: з'явився прогноз погоди на початок тижня по Україні

На початку робочого тижня, 10-11 лютого, в Україні протримається нестійка погода.

Вночі очікуються морози, а вдень дощитиме. Таким прогнозом поділилися синоптики Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 10 лютого, дощі прогнозуються на заході й півночі країни, швидкість вітру – приблизно 12 м/с. Вдень у західних областях +2... +6°. У центрі, на півночі й півдні 0...-1°.

10-11 лютого в Україні очікуються дощі та нічні заморозки

Водночас найхолодніше буде на сході країни. Там вдень стовпчики термометрів можуть опуститися до -7°, а вночі до -11... -17°.

А ось у вівторок, 11 лютого, трохи потеплішає. За даними синоптиків, на всій території країни ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на півдні – дощ.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Вночі на заході, в центрі й на півночі поморозить до 0...-2°, а на сході очікується -3...-5°. Однак вдень повітря прогріється вже до +5...+7°. Найхолодніше буде на сході – приблизно -1... +1°.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологічної зими в Україні, згідно з поточним тенденціям, найближчим часом не передбачається. Уже з 10 лютого температура в більшості регіонів знову піде вгору.

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