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19 вересня • оновлено в 20:16
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Дощі і заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди

1.8т Читати матеріал російською

Перед вихідними, 21-22 вересня, Україну накриють дощі, а температура повітря опуститься до 0 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні до кінця тижня місцями йтимуть дощі, в більшості областей, крім півдня, вночі в суботу на поверхні грунту, в Карпатах і в повітрі очікуються заморозки 0-3°, вдень – до 17 градусів тепла, в неділю на більшій частині території країни підвищення температури на 2-4°.

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20 вересня вночі місцями на заході країни і Одеської області, вдень в більшості областей невеликий дощ; у вихідні переважно без опадів, лише в східній частині, в неділю також і на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ.

Погода 20 вересня

Погода 20 вересня

Скріншот

Температура 20-21 вересня вночі 1-9° тепла, в Карпатах в повітрі очікуються заморозки 0-3°, вдень 10-17° тепла; в неділю в Україні, крім східної частини, підвищення температури на 2-4°.

Погода 21 вересня

Погода 21 вересня

Скріншот

Погода 22 вересня

Погода 22 вересня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спочатку не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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