Дощі і заморозки: синоптик засмутила прогнозом погоди на кінець травня

У неділю, 17 травня, Україна знову заллє дощами. Початок нового тижня буде холодним і вітряним, потім 22-23 травня в країні прогнозують заморозки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, завтра дощі йтимуть в західних, північних і центральних областях, а також в Одеській області.

Погода в Україні

"Протягом дня дощі переміщатимуться через центральні області та пізно ввечері досягнуть Харківщини, Дніпра з районами, а вже в ніч на вівторок накриють схід України", – уточнила Діденко.

У південній частині країни опади також пройдуть ближче до вечора, проте Крим і південні райони уникнуть вологої повітряної маси. Синоптикиня наголосила, що вітер завтра буде західного напрямку, помірний, а ось 18 травня зміниться на північно-західний і посилиться.

"На сильне тепло розраховувати не варто, в неділю протягом дня очікується +14...+18 градусів, на півдні +18...+22 градуси. Осередок свіжої погоди завтра опиниться над Вінниччиною і північними районами Одеської області – там всього +10...+14 градусів", – розповіла вона.

Діденко написала, що кінець травня цього року, за попередніми прогнозами, буде холодним. В районі 22-23 травня на заході, півночі та місцями в центральних областях України є ймовірність заморозків.

"Карта 3 – це температура повітря, яка прогнозується на ніч 23 травня на висоті півтора кілометри. Наголошую, за попередніми прогнозами. День, звичайно, буде теплішим", – зазначила Діденко.

У Києві 17 травня йтимуть дощі, температура повітря помірна – +16...+18 градусів. Такий температурний рівень залишиться, переважно, на весь наступний тиждень.

"Найближчі синоптичні новини складаються з фронтів, дощів, сильних вітрів і навіть, можливо, заморозків", – додала синоптикиня.

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптики попередили, що до кінця травня Україну очікують дощі, заморозки і спека до +25.