Дощі і заморозки: синоптикиня уточнила прогноз по Україні

У середу, 25 вересня, в більшості областей України ще утримається суха погода, проте в західних областях пройде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, дощі в середу ввечері досягнуть Вінницької та Житомирської областей.

Найближчої ночі заморозки очікуються на півночі й сході України, на решті території +4... +9, на півдні до +13 градусів.

Заморозки 24 канал

У середу вдень передбачається +14... +18 градусів, на північному сході +10... +14, на півдні та місцями на заході +15... +22 градуси.

У Києві 25 вересня буде без опадів. Найближчої ночі +3... +5 градусів, в околицях міста місцями заморозки 0... +2 градуси, вдень приблизно +15.

У четвер, 26 вересня, в Києві прогнозуються дощі й похолодає вдень до +12 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.

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