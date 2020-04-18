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18 квітня • оновлено в 08:08
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Синоптик засмутив прогнозом погоди на найближчі дні в Україні: бувало і тепліше

1.4т
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В Україні 18-21 квітня, на Великодні вихідні, очікуються невеликі дощі і навіть мокрий сніг, а на поверхні грунту місцями заморозки.

Про це OBOZREVATEL розповіли в Укргідрометцентрі. "На вихідних у південних областях, з 19 квітня на півночі лівобережжя, а з 20 квітня ще і в південних і східних областях України очікуються невеликі дощі, на Приазов'ї – помірні. На сході – навіть із мокрим снігом", – каже синоптик Владислав Білик .

"Бували і тепліші квітні!" Синоптик засмутив прогнозом погоди на найближчі дні в Україні

Вночі температура буде опускатися до 0...+5 градусів, а в північно-західних областях очікуються заморозки на ґрунті та навіть у повітрі – до -3...-4 градусів.

Вдень термометр покаже +8...+14 градусів, на Закарпатті та на півдні трохи тепліше – до +17...+18 градусів.

За словами Владислава Білика, весь наступний тиждень буде приблизно таким самим, як і вихідні. "Місцями пройдуть невеликі дощі, вночі температура буде 0...+2 градуси, а вдень до +10. На півдні трохи тепліше", – обіцяє синоптик.

"Бували і тепліші квітні!" Синоптик засмутив прогнозом погоди на найближчі дні в Україні

Наше місто

На жаль, така погода не може потішити фермерів, у яких зараз почалася посівна. Такі дощі не наповнять ґрунт водою, він залишається сухим після аномальної зими.

"Скажімо так, бували квітні і тепліші. Але після спекотної зими настав прохолодний квітень", – наголошує синоптик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пилові бурі, які накрили Київ і область 16 квітня, утворилися через сильні пориви вітру, що переносили верхній шар ґрунту з полів на величезні відстані.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
погода свято
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