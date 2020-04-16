Дощі і заморозки підуть: синоптики пообіцяли хвилю потепління в Україні

У четвер, 16 квітня, в Україні очікується мінлива погода – дощі поступово підуть і буде спостерігатися незначне потепління.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Заморозків уже не прогнозують.

Вночі в північних областях, вдень на сході і північному сході країни пройде невеликий дощ.

Синоптики попередили про хвилю потепління в Україні pixabay.com

А ось на заході, частині півдня і в центрі буде спостерігатися ясна погода. Сонце прогріє повітря до +10...+16 градусів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі навіть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі в східних областях очікується +1...+6. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+ 15.

У столичному регіоні вночі 16 квітня пройде невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1...+6, вдень буде до +15 градусів.

Погода 16 квітня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.