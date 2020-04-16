Головна Новини
16 квітня • оновлено в 07:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дощі і заморозки підуть: синоптики пообіцяли хвилю потепління в Україні

1.2т
Читати матеріал російською

У четвер, 16 квітня, в Україні очікується мінлива погода – дощі поступово підуть і буде спостерігатися незначне потепління.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Заморозків уже не прогнозують.

Вночі в північних областях, вдень на сході і північному сході країни пройде невеликий дощ.

Синоптики попередили про хвилю потепління в Україні

Синоптики попередили про хвилю потепління в Україні

pixabay.com

А ось на заході, частині півдня і в центрі буде спостерігатися ясна погода. Сонце прогріє повітря до +10...+16 градусів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі навіть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі в східних областях очікується +1...+6. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+ 15.

У столичному регіоні вночі 16 квітня пройде невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1...+6, вдень буде до +15 градусів.

Погода 16 квітня

Погода 16 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Україна отримає партію гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу.

  • У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги