Дощі і вітер: синоптик попередила про насування на Україну циклону

На території України в п'ятницю, 15 березня, прогнозується суха і сонячна погода, а 16 березня країну накриє циклон.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, тільки в західних областях очікуються дощі, а на Харківщині та Луганщині – мокрий сніг.

Температура повітря вночі становитиме приблизно нуль градусів, на сході — до 2-4 градусів морозу, вдень очікується +5... +12 градусів, на сході буде холодніше +1... +5 градусів.

"У суботу, 16 березня, північний циклон із центром над Балтикою і його атмосферні фронти принесуть в Україну ускладнення погоди — дощі й сильний вітер. Лише східні області утримаються від опадів і штормового вітру", — зазначила Діденко.

У неділю, 17 березня, погода в Україні покращиться — буде сухо і потеплішає до +10... +15 градусів, на заході до +14... +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління варто очікувати лише після 25 березня.

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