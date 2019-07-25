Дощі і спека: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У центрі й на сході України в четвер, 25 липня, пройдуть дощі, очікується гроза. У західних регіонах у цей час буде сонячно і сухо.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Максимальна температура цього дня досягне +29 градусів на півдні країни.

На заході 25 липня очікується +24... +28 градусів. У центрі до +26, а на сході буде +23... +27. У південних регіонах +27... +29 градусів.

У Києві в четвер вдень очікуються дощі. Температура становитиме +23... +25 градусів удень, а ввечері знизиться до +14.

Погода в Україні 25 липня Скріншот з Укргідрометцентру

Погода в Україні 25 липня Скріншот з Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився точний прогноз погоди на серпень-2019 в Україні. Синоптики попередили про спеку.

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