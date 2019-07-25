Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дощі і спека: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

13.5т Читати матеріал російською

У центрі й на сході України в четвер, 25 липня, пройдуть дощі, очікується гроза. У західних регіонах у цей час буде сонячно і сухо.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Максимальна температура цього дня досягне +29 градусів на півдні країни.

Новини
"Боляче дивитися!" Синоптик попередила про зміну погоди в Україні

На заході 25 липня очікується +24... +28 градусів. У центрі до +26, а на сході буде +23... +27. У південних регіонах +27... +29 градусів.

У Києві в четвер вдень очікуються дощі. Температура становитиме +23... +25 градусів удень, а ввечері знизиться до +14.

Погода в Україні 25 липня

Погода в Україні 25 липня

Скріншот з Укргідрометцентру

Погода в Україні 25 липня

Погода в Україні 25 липня

Скріншот з Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився точний прогноз погоди на серпень-2019 в Україні. Синоптики попередили про спеку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel