Дощі і різке похолодання: з'явився прогноз погоди на тиждень в Україні

У найближчі дні в Україні очікуються серйозні перепади температури.

На сайті Укргідрометцентру зазначено, що вночі можливе різке похолодання.

У суботу, 2 червня, захід країни накриють дощі, але на решті території країни буде сонячно. У той же час істотно впаде температура повітря вночі на сході - буде всього 5-7 градусів. Днем також буде прохолодніше - 19-21.

В цілому по Україні синоптики прогнозують 24-26 градусів тепла.

У неділю, 3 червня, дощова погода буде не тільки на заході, але й на півночі України і в Київській області. У решті регіонів сухо і сонячно. Температура повітря в середньому по країні буде 24-27 градусів вдень і 12-14 вночі.

Понеділок, 4 червня, буде досить теплий - температурний режим не зміниться і залишиться на рівні попереднього дня - 24-26 вдень і 12-14 вночі. Але ось дощі, нарешті, покинуть західні області і будуть поливати лише центральні регіони України.

Починаючи з вівторка, 5 червня, майже всю територію України накриють дощі з грозами, і тільки на сході, крім Харківської області, буде сухо і сонячно. Незважаючи на дощову погоду, температура повітря підстрибне до 30 градусів. На Заході все ще буде помірно тепло - 23-25, а ось в східних, центральних (крім Київської області) та південних областях настане справжнє літо з температурою в 27-30 градусів. Найтепліше стануть і ночі - 14-16 тепла, а на півдні до +18.

У середу, 6 червня, грозовий фронт зміститься на схід і південь країни - там пройдуть дощі. Крім того, в Україні різко знизиться температура - в західних і центральних областях всього 18-21, в східних областях - 22-24 і на півдні трохи тепліше - 23-25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весь червень цього року буде теплим, липень принесе грози, а в серпні країну накриє спекотна погода.