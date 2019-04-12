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Дощі і похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

1.5тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 12 квітня, частина України виявиться у досить холодній повітряній масі, в інших регіонах буде, як і раніше, тепло.

Майже по всій країні у полі зниженого атмосферного тиску переважатиме хмарна погода з дощами різної інтенсивності, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей синоптики прогнозують дощ, вдень у східній частині України місцями з грозами. Тільки у Волинській та Львівській областях без опадів. У південній частині вночі, вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний (на південному сході – південний), 5-10 м/с.

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Дощі і похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

"КиевПравда"

Температура вночі 6-11°, вдень підніметься до 13-19°; у західних і північних областях вночі 3-8° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 7-12°. У Карпатах дощ з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в п'ятницю вночі та вранці очікується дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

Дощі і похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україні на початку наступного тижня, 15 і 16 квітня, вночі у західних областях і на півночі місцями можливі заморозки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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