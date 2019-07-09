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Дощі і похолодання: синоптики дали свіжий прогноз по Україні

10.5тЧитати матеріал російською

В Україні у вівторок, 9 липня, очікується мінлива хмарність і зниження температури повітря.

Так, на сході і в Приазов'ї пройде дощ вночі, на заході та півночі — удень. Температура 18-27°, повідомляє Укргідрометцентр.

"На решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на крайньому півдні країни 15-19°, вдень 18-23°, у південних і східних областях 22-27°", — йдеться у повідомленні.

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Вдягайтеся тепліше: прогноз погоди в Україні на 9 липня від ObozTV

Дощі в Україні

Дощі в Україні

При цьому в Києві 9 липня також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

У Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Дощі і похолодання: синоптики дали свіжий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 9 по 14 липня в Україні очікується прохолодна погода, місцями із грозами та шквалами.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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