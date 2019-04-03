|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Дощі і літнє тепло: озвучений прогноз погоди на Великдень в Україні

3.3тЧитати матеріал російською

Перед Великоднем до України прийде літня погода, стовпчик термометра підніметься вище +20. На Великдень можливий дощ.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

Новини
Коли відступлять морози і яким буде літо: з'явився прогноз погоди в Україні на 2019 рік

За його словами, на Вербний тиждень до України йде похолодання, дуже вітряна погода, а перед Великоднем буде різке потепління, температура приблизно +22... +24 триматиметься до кінця місяця.

"Опади в період Вербної неділі прораховуються, зокрема й на другу половину дня навіть на Великдень. Кінцівка квітня – без опадів", – додав синоптик.

Дощі і літнє тепло: озвучений прогноз погоди на Великдень

lady.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Українському науково-дослідному метеорологічному інституті дали прогноз погоди в Україні до кінця весни.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Теги
погодасиноптик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки