Дощі і літнє тепло: озвучений прогноз погоди на Великдень в Україні

Перед Великоднем до України прийде літня погода, стовпчик термометра підніметься вище +20. На Великдень можливий дощ.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, на Вербний тиждень до України йде похолодання, дуже вітряна погода, а перед Великоднем буде різке потепління, температура приблизно +22... +24 триматиметься до кінця місяця.

"Опади в період Вербної неділі прораховуються, зокрема й на другу половину дня навіть на Великдень. Кінцівка квітня – без опадів", – додав синоптик.

lady.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Українському науково-дослідному метеорологічному інституті дали прогноз погоди в Україні до кінця весни.

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