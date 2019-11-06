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6 листопада • оновлено в 11:58
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Дощі і холод: в Україні різко зміниться погода

1.5т Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 7 листопада, різко зміниться погода через прихід холодного атмосферного фронту.

Дощі прийдуть на захід і північ України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних. Оскільки фронт холодний, то і, відповідно, температура повітря знизиться в цих же областях – в північній і західній частині протягом дня очікується +9...+14 градусів", – розповіла вона.

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Однак на півдні, сході та в більшості центральних областей ще буде сухо і +15...+22 градуси.

Дощі і холод: в Україні різко зміниться погода

"Вітер нарешті заспокоїться, напрямок – з північного сходу і сходу. В Києві 7 листопада дощі весь час будуть погрожувати піти, можуть і піти, особливо ввечері. Однак прояснень також вистачає. У столиці завтра похолодає. Протягом дня максимальна температура повітря очікується близько 10 градусів", – повідомила Діденко.

8 листопада в Україні буде прохолодно, а 9-10 листопада знову потеплішає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу в Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки, очікуються сильні пориви вітру.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Ничего страшного.Если что,в киеве котлованы наполнены горячей водой,погреетесь.Типа,как обезьяны на севере Японии.
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