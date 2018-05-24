Дощі і грози: в Україні знову зіпсується погода

У четвер, 24 травня, на більшій частині України очікуються грози.

Температура майже по всій країні установиться більше +25. Безхмарна погода чекає жителів центру і частини півдня України, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни короткочасні дощі та грози, температура вночі +12 ... + 14°, вдень до 24°. Вітер північний, 5-10 м/с.

На півночі України гроза, температура вночі +12 ... + 14°, вдень підніметься +24 ... + 26°. Північний вітер зі швидкістю до 10 м/с.

У центральних областях без опадів, температура вночі +12 .. + 14°, вдень до + 27°. Як і на решті території країни - вітер північний, 5-10 м/с.

На сході України гроза, вночі +15 ... + 17°, удень +26 ... + 28°. Вітер північний, 5-10 м/с.

На півдні і в Криму стовпчики термометрів піднімуться до + 27°, можливі короткочасні дощі та гроза.

У Києві також очікується підвищення температури до + 27°. Синоптики обіцяють дощі і грози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у період вихідних з суботи, 26 травня, по понеділок, 29 травня, температура повітря прогріється до 28 градусів, але при цьому очікуються дощі та грози.