Дощі і грози: синоптики дали прогноз на вихідні по Україні

На території України в вихідні дні, 13-14 липня, очікується прохолодна погода.

За даними прес-служби Укргідрометцентру, в західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14° тепла, на півдні до 17°, вдень 20-25°, на півдні та сході країни 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

Дощова погода 24 канал

У Києві та області на вихідні вночі істотних опадів не прогнозуються, вдень 13 липня невеликі, 14 июля помірні короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +9 +14, вдень +20 + 25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика, в другій половині наступного тижня (15-21 липня) в Україні відновиться комфортна погода.

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