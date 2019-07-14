Дощі і грози: синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

У понеділок, 15 липня по всі території України, крім Харківської, Донецької та Луганської областей, очікуються прохолодна погода з дощами і грозами.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, температура повітря в західних, центральних і північних областях вдень +20...+22, вночі похолодає до +11...+13. У Запоріжжі, Херсоні, Дніпрі, Луганську, Донецьку – мінлива хмарність, без опадів. Вдень до +27, вночі +13...+15.

У Києві в понеділок очікуються дощі. Температура повітря вдень буде +21...+23, вночі похолодає до +12...+14.

У вівторок, 16 липня опадів варто чекати по всій Україні. Температура повітря в західних областях вдень складе +21...+23, в центрі +22...+25, на півночі +21...+24, у східних областях +23...+26, і на півдні +24...+26.

У Києві у вівторок дощі, вдень буде +21...+23, вночі похолодає до +12...+14.

У середу, 17 липня погода в Україні буде такою, як і у вівторок – дощі з грозами і термометр на позначці 22-24 градуси. У південних і східних областях – мінлива хмарність без опадів, вдень до +28, вночі +16...+18.

У Києві знову дощі, вдень буде +23...+25, вночі похолодає до +12...+14.

tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

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