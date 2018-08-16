Дощі і грози або спека: синоптик уточнила прогноз на найближчі дні

У деяких областях України найближчими днями очікується сильна спека, а в інших регіонах - грозові дощі

Про це у своєму прогнозі на сайті opinionua.com розповіла синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що до кінця тижня, до Спаса, протягом 17, 18 і 19 серпня, розподіл температури повітря і метеорологічних явищ триматиметься.

Так, у північній частині України і на заході періодично виникатимуть грозові дощі різного калібру, від декількох крапель до короткої зливи. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +24... +29 градусів.

У південній частині, на сході і в центрі домінуватиме суха спекотна повітряна маса з температурою повітря +30 ... +37 градусів.

"У понеділок подібна синоптична тенденція в Україні триматиметься. Атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі і теплу погоду на заході і півночі, а зона підвищеного атмосферного тиску, антициклон, створить умови для сухої та спекотної погоди на півдні, сході та в центральних областях", - розповіла Діденко.

21,22, 23 серпня, за її даними, термічна українська картина залишиться без змін, від +24... +29 градусів на заході та півночі і +30... +36 градусів на півдні, сході та в центральних областях.

"А ось дощі випаруються і знову в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса", - наголосила синоптик.

У Києві найближчими днями спека послабшає. Завдяки діяльності атмосферного фронту в столиці пройдуть окремі локальні грозові дощі, які знизять температуру повітря до +28... +29 градусів.

"17, 18 і 19 серпня у Києві утримається тепла, але без сильної спеки, погода. Стовпчики столичних термометрів коливатимуться в межах +27... +29 градусів. Очікується підвищена вологість повітря з ймовірністю періодичних дощів і гроз. У понеділок, 20 серпня, у Києві місцями пройде короткочасний дощ і гроза. 21, 22 і 23 серпня у столиці переважатиме суха погода, буде хмарно і сонячно", - розповіла Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з четверга і до кінця тижня у столиці щодня будуть опади, а температура повітря знизиться на кілька градусів.