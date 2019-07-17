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Дощі і до +28: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

42.5т Читати матеріал російською

У середу, 17 липня, в Україні, крім південної частини, очікуються опади, місцями грози.

Дощі вночі пройдуть у західних, східних і Сумській областях, а вдень майже по всій Україні, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Новини
Більше сонця і менше дощів: прогноз погоди в Україні на 17 липня від ObozTV

Літній дощ

Літній дощ

Ілюстрація

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 19-24°, на решті території 23-28°; у Карпатах уночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

У Києві 17 липня дощі пройдуть удень, і до вечора повинні припинитися. Температура повітря у столиці вдень становитиме приблизно 20-22°, а вночі – від 12 до 14°.

Дощі і до +28: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і дуже спекотним.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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