Дощі і +26: до України йде мінлива погода

Перший день травня в Україні принесе до більшості областей дощі з грозами, а на Луганщину – справжнє літо.

Там цієї п’ятниці очікується до +26 градусів. Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 1 травня короткочасні дощі з локальними грозами ймовірні на Закарпатті, Львівщині, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також місцями опади пройдуть у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

В Україні 1 травня буде мінлива погода

Температура повітря цього дня у західному та північному регіоні передбачається помірна – в межах +15… +20. А ось у більшості центральних областей, на півдні та сході країни буде значно тепліше – до +20… +24 градусів. На Одещині, та й взагалі на узбережжях морів – місцями +13… +16 градусів.

"На Луганщині – майже літо, до +26 градусів", – підкреслила синоптикиня.

Карта дощів в Україні Facebook/Наталія Діденко

У Києві травень почнеться невеликим зниженням температури повітря, вдень очікується приблизно +17 градусів. Опади малоймовірні, вітер із південного перейде на північний. У суботу, 2 травня, в столиці знову потепліє, аз наступного тижня відчутно похолодає.

"У кого довгі вихідні – подихайте свіжим повітрям і дайте іншим подихати, поменше диму, побільше запаху яблунь, вишень та фіалочок. Ну, й хто ще не встиг винести на вулицю чи балкон домашні квіти – якраз. Буде їм і вогко, і тепло. Комфортно", – підсумувала свій проноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вихідних, з 1 і до 3 травня, буде доволі тепла погода, втім, очікуються дощі із грозами.

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