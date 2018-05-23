Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

В Україні в період вихідних із суботи, 26 травня, до понеділка, 29 травня, температура повітря прогріється до 28 градусів, але при цьому можна очікувати дощів та гроз.

Як повідомляє Гідрометцентр, у четвер, 24 травня, практично всю територію України (крім Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей) накриють невеликі дощі з грозами. Середня температура вдень на заході буде трохи нижче, ніж в інших регіонах - від 22 до 25, лише на Закарпатті від 26 до 28 градусів вище нуля. Жителі центральної України побачать на термометрах від 23 до 27, східної - від 25 до 29 градусів тепла.

П'ятниця, 25 травня, також буде дощовою. Однак у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. В інших регіонах пройдуть грозові дощі. Середня денна температура в Україні - від 22 до 28 градусів вище нуля.

У суботу, 26 травня, дощі та грози перемістяться до західних областей країни. Крім того, по всій Україні трохи похолодає: на заході від 21 до 27, у центрі та на сході від 17 до 27 градусів вище нуля.

Неділя, 27 травня, пройде без опадів. Тільки в Закарпатській області прогнозують дощі, в Чернівецькій - слабкі дощі з грозами. Вдень на заході повітря прогріється в середньому від 21 до 27, у центрі від 19 до 24, на сході від 19 до 27 градусів.

У перший день нового тижня, у неділю, 28 травня, очікується мінлива хмарність і підвищення денної температури. У західних областях від 24 до 27, у центральних від 22 до 26, східних від 23 до 27 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди на літо.