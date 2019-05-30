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Дощі, грози, шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 30 травня, південно-східна частина України залишиться у спекотному і сухому повітрі, інша – у зоні впливу атмосферного фронту, де пройдуть дощі із грозами.

Так, у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Одеській, Кіровоградській, Черкаській областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями значні дощі. На решті території без опадів. Вітер південно-східний (у західних областях – північно-західний), 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 16-21°; на решті території вночі 13-18°, вдень 28-33°, у північних, Вінницькій та Одеській областях 24-29°.

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Грози і шквали в Україні

Грози і шквали в Україні

btnews.ru

У Києві – короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Дощі, грози, шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну 1 червня прийдуть дощі і грози. Такий прогноз дали синоптики і на наступні дні першого тижня літа. Зокрема, у західних областях – невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, вдень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі; температура вночі 11-17°, вдень 20-26°, повідомляє Укргідрометцентр.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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