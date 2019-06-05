Дощі, грози і шквали: в Україні різко погіршиться погода

В Україні в середу, 5 червня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, при цьому підніметься спека до + 31°.

Так, температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни до 31°, повідомляє Укргідрометцентр.

"5 червня мінлива хмарність. У більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах (крім сходу і півночі) град і шквали 15-20 м/с, у центральних і південних областях місцями значні дощі. Вітер південно-східний, 5 -10 м/с", – йдеться в повідомленні.

Погода в Україні "24"

У Києві та Київській області 5 червня місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що в середу, 5 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

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