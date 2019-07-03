Дощі, грози і шквали: синоптики попередили про насування на Україну бурі

У середу, 3 липня, з півночі Європи в Україну переміститься більш прохолодна повітряна маса, температурний фон майже всюди стане нижчим.

Так, особливо це буде помітно в північно-західній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр. У південній частині, Карпатах, вночі і в східних областях короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Буря в Україні Ілюстрація

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у західних, північних та Вінницькій області вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у той же час синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що погода в середу, 3 липня, в Україні буде сонячною і комфортною. Температура досягне лише + 23 + 28 градусів.

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