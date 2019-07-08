Дощі, грози і похолодання: синоптики уточнили прогноз по Україні

В Україні в понеділок, 8 липня, очікуються грозові дощі та похолодання.

Так, уночі в Карпатах, вдень у центральних, південних і Харківській областях місцями значні дощі, вдень у більшості західних та північних областей без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у західних і північних областях 10-15°, на решті території 14-19°; вдень 20-25°, на півдні та сході місцями 26-29°.

Грозова погода в Україні

У Києві – вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура повітря вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 9 липня, в Україні також продовжаться дощі. Ливні за прогнозом пройдуть на Західній Україні і частково в Одеській області.

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