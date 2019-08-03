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Дощі, грози і до +9: синоптики дали невтішний прогноз по Україні

9.5т Читати матеріал російською

У суботу, 3 серпня, погоду в Україні визначатиме прохолодна, а на півдні країни – тепла повітряна маса.

У більшості областей температурний фон залишиться досить низьким, як для початку серпня, а атмосферні фронти принесуть дощі з грозами в південно-західну половину країни, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, уночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, у Карпатах і Одеській області місцями значний дощ; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Новини
В Україну прийдуть дощі та похолодання: прогноз погоди на 3 серпня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Gismeteo

Температура вночі 9-14°, на півдні та Закарпатті 15-20°; вдень 19-24°, у південній частині 24-29°.

У Києві 3 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Дощі, грози і до +9: синоптики дали невтішний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, територію України, у вихідні дні, 3-4 серпня, накриє циклон, який рухається з південного заходу.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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