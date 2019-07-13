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Дощі, грози і до +27: синоптики уточнили похмурий прогноз по Україні

40.2т Читати матеріал російською

В Україні в суботу, 13 липня, очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря не підніметься вище +27°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій країні – мінлива хмарність. Спека поки повертатися не збирається.

"Вночі без істотних опадів, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с", – йдеться в повідомленні.

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Дощі в Україні

Дощі в Україні

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, на півдні країни до 27°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-15°.

Дощі, грози і до +27: синоптики уточнили похмурий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у вихідні дні, 13-14 липня, очікується прохолодна погода. У західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі та грози.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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