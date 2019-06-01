Дощі, град і шквали: синоптики дали небезпечний прогноз погоди по Україні

В Україні у перший день літа, 1 червня, майже по всій території очікуються дощі, місцями прогнозують грози та шквали.

Так, сухо буде тільки на південному сході, а також у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях денна температура повітря складе від +22 до +25 тепла. На півночі і в центрі удень +24 ... +27 градусів тепла. На півдні і сході повітря тут прогріється від +29 до +32 градусів.

Погода в Україні ТСН

У Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Черкаській і Харківській областях дощі будуть супроводжуватиметься шквальним вітром, грозами, місцями з градом.

У Києві 1 червня очікується досить сильний дощ, повітря вдень прогріється до +25 ... +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як спрогнозував народний синоптик Леонід Горбань, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!