Дощ, сніг і -12: синоптики дали прогноз на початок тижня по Україні

На найближчі п'ять днів в Україні прогнозують досить хмарну погоду з проясненнями. У різних областях очікуються дощі з мокрим снігом, сильний вітер і хуртовини, а також температурні гойдалки – з +15 на початку до -12 градусів до середини тижня.

Такий прогноз склали в Укргідрометцентрі. Так, за даними синоптиків, у неділю, 2 лютого, по всій території країни очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом.

Вдень стовпчики термометра покажуть +5... +10, у південній частині подекуди +13... +15 градусів. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, крім північних областей, місцями пориви сягатимуть 15-20, а в Карпатах – 25 м/с.

Синоптики склали прогноз на 2-6 лютого по Україні

На Київщині 2 лютого теж утримається хмарна погода, з невеликими дощами і проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень +7... +9, по області +5... +10 градусів.

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Так само дощитиме і хмарно в Україні буде й 3-4 лютого. Наприклад, у західних, Вінницькій та Житомирській областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Значні опади очікуються в Карпатах і на Закарпатті, в південних областях – невеликий, а 3 лютого в східних та Запорізькій областях – помірний дощ. Водночас на решті території буде без значних опадів.

meteo.gov.ua

У понеділок, 3 лютого, віятиме західний і північно-західний вітер, 7-12 м/с, у вівторок, 4 лютого, в західних і південних областях пориви місцями досягнуть 15-20, на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с.

Температура вночі у понеділок становитиме +1... +6, удень +3... +8, в Одеській області та Криму – до +12 градусів. А у вівторок у північних, східних і центральних областях вночі очікується приблизно нуль, удень +1... +5 градусів.

meteo.gov.ua

У Києві 3-4 лютого – хмарно, але без опадів. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3 лютого +1... +6, вдень до +3... +8 градусів. А 4 лютого – близько нуля вночі та +1... +5 градусів вдень.

А ось протягом 5-6 лютого синоптики прогнозують складні погодні умови в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, 5 лютого також у Карпатах і Прикарпатті.

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Зокрема, буде йти сніг і мокрий сніг, 6 лютого на півдні з дощем, місцями очікуються значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, а також посилення вітру до 17-22 м/с і хуртовини.

У середу, 5 лютого, температура вночі та вдень від -2... +2, в Карпатах вночі й удень 3-8 градусів морозу, в Криму вдень – до +5... + 10. У четвер, 6 лютого, вночі буде 1-7 морозу, вдень -4... +1 градус, у Карпатах відповідно 7-12 і 4-9 градусів із позначкою мінус.

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На решті території значних опадів не очікується, зниження температури 5 лютого становитиме до -1... -6, удень приблизно нуль градусів, 6 лютого – до -4... -10 вночі і 0... -5 удень.

У Києві 5-6 лютого без суттєвих опадів. Однак у середу вночі температура знизиться до -1... -6 градусів, удень до нуля. У четвер, 6 лютого, в столиці вночі -4... -9, вдень +1... -4 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому в Україні очікується прохолодніша погода, але не така, як у минулому. Наприклад, були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

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