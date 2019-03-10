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Дощ і штормові вітри: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

1.1тЧитати матеріал російською

На території України 11 березня, очікується погіршення погоди. Північний циклон принесе сильний вітер зі штормовими поривами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, середня температура повітря по країні протягом дня складе +4 +9 градусів, на півдні +10 +15 градусів.

Дощ і штормові вітри: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У Києві, за прогнозом синоптика, очікується сильний вітер і дощ, температура повітря буде коливатися в районі +6 +8 градусів.

Весь наступний тиждень буде холодним, на заході України можливе навіть випадання снігу. Дощ також очікується в Запоріжжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Вже у березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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