Дощ і штормові вітри: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

На території України 11 березня, очікується погіршення погоди. Північний циклон принесе сильний вітер зі штормовими поривами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, середня температура повітря по країні протягом дня складе +4 +9 градусів, на півдні +10 +15 градусів.

У Києві, за прогнозом синоптика, очікується сильний вітер і дощ, температура повітря буде коливатися в районі +6 +8 градусів.

Весь наступний тиждень буде холодним, на заході України можливе навіть випадання снігу. Дощ також очікується в Запоріжжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Вже у березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram