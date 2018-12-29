Дощ і мороз до -11: синоптики змінили прогноз погоди по Україні

У суботу, 29 грудня, на більшій частині України пройдуть дощі.

Температура повітря буде в межах від -12 до +4 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3... +3 градуси, удень -1... +4 градуси, у Чернівецькій області +1... +6 градусів.

Новини Синоптик дала холодний прогноз погоди на вихідні в Україні

На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1... -6 градусів, удень +1... -6 градусів; у Сумській області вночі -6... -11 градусів, удень -3... -8 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 1... -5 градусів, удень +1... -5 градусів.

На сході України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7... -12 градусів, в Донецькій області -1... -6 градусів, вдень -1... -7 градусів.

Дощі в Україні Комментарии

На півдні України хмарно, невеликий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2... +4 градуси, вдень 0... +6 градусів.

У Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0... -2 градуси, вдень 0... -2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова хвиля похолодання в Україні триватиме до перших днів січня 2019 року.

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