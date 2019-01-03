Дощ, хуртовини і штормовий вітер: на Україну насувається сильний циклон

У п'ятницю, 4 січня, південний схід України спіткає дуже активний циклон грецького походження.

"У Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Луганській областях, частково в Харківській області та в Криму очікується складна синоптична ситуація. Сильні опади у вигляді снігу, місцями з дощем, штормовий вітер до 17-22 м/с, у Приазов'ї, можливо, до 25 м/с. Відповідно, налипання мокрого снігу, а поєднання снігу і сильного вітру провокуватиме хуртовини", – повідомила OBOZREVATEL синоптик Наталія Діденко.

Вона закликає бути обережнішим на дорогах, адже через ожеледицю є ризики зростання кількості ДТП.

"Однак 5 січня циклон покине цю територію і погода стабілізується", – заспокоює синоптик.

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