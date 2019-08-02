Дощ, гроза та потужний вітер: у Києві оголосили штормове попередження

У Києві оголосили штормове попередження: до кінця доби 2 серпня очікується дощ, гроза та шквальний вітер.

Відомий український синоптик Наталія Діденко дала прогноз погоди на своїй сторінці у Facebook.

"Кияни! Дощ – на підході. Не спіть", – написала вона.

Гроза ГУ ДСНС України у м.Києві

Штормове попередження передало Головне управління ДСНС України у м.Києві на сторінці у Facebook із посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Проте, як повідомив Укргідрометцентр, у суботу, 3 серпня, у Києві очікується хмарна без опадів погода. Температура сягне +20…22 градуси. У неділю, 4 серпня, знову дощитиме, очікується +19…21 градус.

Погода Facebook Наталії Діденко

Погода Скріншот

Погода Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, територію України, у вихідні дні, 3-4 серпня, накриє циклон, який рухається з південного заходу.

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