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Дощ, гроза та потужний вітер: у Києві оголосили штормове попередження

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У Києві оголосили штормове попередження: до кінця доби 2 серпня очікується дощ, гроза та шквальний вітер.

Відомий український синоптик Наталія Діденко дала прогноз погоди на своїй сторінці у Facebook.

"Кияни! Дощ – на підході. Не спіть", – написала вона.

Гроза

Гроза

ГУ ДСНС України у м.Києві

Штормове попередження передало Головне управління ДСНС України у м.Києві на сторінці у Facebook із посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

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Проте, як повідомив Укргідрометцентр, у суботу, 3 серпня, у Києві очікується хмарна без опадів погода. Температура сягне +20…22 градуси. У неділю, 4 серпня, знову дощитиме, очікується +19…21 градус.

Погода

Погода

Facebook Наталії Діденко

Погода

Погода

Скріншот

Погода

Погода

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, територію України, у вихідні дні, 3-4 серпня, накриє циклон, який рухається з південного заходу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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